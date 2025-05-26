Два украинских дрона сбили над Тулой

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Два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Тулой. Взрывы были слышны около 15:35 и в 15:40 в Привокзальном районе.
Как сообщает телеграм-канал Mash, первые хлопки раздались в районе 15:30. Люди жалуются, что из-за БПЛА есть проблемы с мобильной связью.
По данным Минобороны, в ночь с 25 на 26 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 96 украинских беспилотников самолётного типа.
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Анастасия Чубина