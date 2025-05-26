Два украинских дрона сбили над Тулой

Невероятные вокальные способности и любовь к Родине, описанная в песнях, быстро привлекли внимание публики и поставили Макееву на высокую нишу рядом с известным певцом Ярославом Дроновым. Чем известна актриса и как она противопоставила себя певцу Shaman, расскажет «Радио 1».