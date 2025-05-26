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Обмен пленными между Москвой и Киевом по схеме 1000 на 1000 указывает на возможные перспективы улучшения диалога между сторонами конфликта. Так считает посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Напомним, в воскресенье завершился масштабный обмен пленными, в рамках которого в Россию вернулись 303 военных. Согласно российско-украинским договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле, с 23 по 25 мая стороны провели обмен по формуле 1000 на 1000 человек.
По его словам, многие хотели, чтобы данный обмен не состоялся, однако сорвать достигнутые договорённости никому не удалось. Уже после первого раунда переговоров с украинской стороной Россия смогла вернуть 1000 человек, в том числе 120 мирных граждан.
Мирошник подчеркнул, что этот обмен пленными стал шагом к нормальному диалогу между Москвой и Киевом. Он также отметил важность поиска для сотрудничества обеими сторонами.
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«Несмотря на массовые информационные атаки, предпринятые западниками на этот формат, критику состава групп, неприятие выносимых вопросов и все остальное с этим связанное, стамбульский вариант демонстрирует первоначальную эффективность этой площадки, если в том есть заинтересованность обеих сторон», — рассказал Мирошник в разговоре с RuNews24.ru.
По его словам, многие хотели, чтобы данный обмен не состоялся, однако сорвать достигнутые договорённости никому не удалось. Уже после первого раунда переговоров с украинской стороной Россия смогла вернуть 1000 человек, в том числе 120 мирных граждан.
Мирошник подчеркнул, что этот обмен пленными стал шагом к нормальному диалогу между Москвой и Киевом. Он также отметил важность поиска для сотрудничества обеими сторонами.
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Элина Позднякова