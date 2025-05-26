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Российские силы ПВО сбили ещё 21 дрон ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО с 14:00 до 17:00 уничтожили 21 украинский беспилотник
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Дежурные средства российской ПВО 26 мая днём, с 14:00 до 17:00, уничтожили ещё 21 беспилотник самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Орловской, Тульской, Калужской, Курской областями и Московским регионом, информируют в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что по шесть дронов сбили над территориями Орловской и Тульской областей, пять БПЛА — над территорией Московского региона, три беспилотника — над территорией Калужской области и один дрон — над Курской областью.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» назвал российские регионы, до которых могут долететь дальнобойные ракеты НАТО.

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«Стала другой личностью»: Пугачева отвернулась от семьи из-за Галкина*
Певица Пугачева отвернулась от семьи из-за юмориста Галкина*
26 мая 2025, 18:28

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/alla_orfey)

Покинувшая Родину Алла Пугачева отвернулась от семьи из-за своего мужа-иноагента Максима Галкина*, пишет aif.ru со ссылкой на мать внучатой племянницы певицы Гузель. Бьюти-обозреватели отмечают, что Галкин* давно стал авторитетом для исполнительницы хита «Позови меня с собой».
После событий февраля 2022 года Алла Борисовна уехала в Израиль следом за экс-ведущим программы «Кто хочет стать миллионером», а затем стало известно, что именно Галкин* приложил руку к тому, чтобы она не общалась с экс-супругом Филиппом Киркоровым.

«Я уверен, да я и знаю, мне просто общие друзья сказали, что это все сделано его руками», — говорил поп-король российской эстрады.

Но влияние Галкина* продолжилось. По словам Гузель Пугачевой, инициатором разрыва отношений примадонны с близкими стал именно юморист.

«Она стала совершенно другой личностью, когда на ее дороге появился Максим Галкин*. До этого Влад (племянник Пугачевой) спокойно заходил в гости вместе с отцом, Алла тоже могла прийти. Дело не в деньгах даже, мы не просили. Сейчас же и уже очень давно она вообще на родственников не реагирует», — поделилась собеседница.
Она добавила, что Алла Борисовна всегда помогала сыну своего брата Евгения, купила жилье и спасла от зависимости. Внучатую племянницу певицы зовут Алла. Девочка родилась в 2020-м.

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*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
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Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву
26 мая 2025, 17:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские силы ПВО отразили атаку четырёх украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
Уточняется, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Как сообщает телеграм-канал Baza, аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет пассажирские рейсы.

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«Нормально себя чувствуешь?»: Бородин обратился к иноагенту Макаревичу*
Глава ФПБК Виталий Бородин обратился к читающему его посты иноагенту Макаревичу*
26 мая 2025, 17:13

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram**/ makarevich_andrey_official)

Глава антикоррупционного проекта Виталий Бородин обратился к признанному иноагентом в России Андрею Макаревичу*, поинтересовавшись у последнего, каково ему в соответствующем статусе.
«Как тебе быть в этом статусе? Ты нормально себя чувствуешь?» — спросил Бородин в соцсетях.
По словам Бородина, он в курсе, что Макаревич* следит за его страницей, читает и отвечает на публикации, а иногда и записывает видео.

Руководитель проекта по борьбе с коррупцией подчеркнул, что Макаревич*ни разу не был в зоне боевых действий. Кроме того, Бородин указал на то, что исполнитель песни «Давайте делать паузы в словах» получает пенсию, будучи народным артистом РФ. Помимо всего прочего, Бородин отметил Вику Цыганову, которая, по его словам, не являясь заслуженным артистом России, передает гуманитарную помощь бойцам.

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*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
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#новости
#иноагенты
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Воронеж, Москва и Тула: Военэксперт раскрыл, куда могут долететь дальнобойные ракеты НАТО
Военэксперт Литовкин: на Украине нет самолетов, чтобы запускать дальнобойные ракеты
26 мая 2025, 17:09

Фото: iStock/bpawesome

Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, заявил канцлер ФРГ Мерц.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что под прицелом многие российские регионы, однако паниковать не стоит.

«Они летали на 300 километров, сейчас будут летать на 500 километров, если немцы их поставят. Можно поставить циркуль на Украину и обвести масштаб, получится, что они могут попасть и в Тульскую область, и в Курскую область, и в Воронежскую область, и даже Московская область попадает под действие этих ракет. Но пугаться не надо, в панику впадать не надо, потому что эти ракеты применяются только с самолетов F-16», — объяснил эксперт.

Он добавил, что этих самолетов на Украине нет, они находятся в Польше и Румынии, а если оказываются на аэродромах Украины, то Россия их уничтожает.

«Эта новость — попытка напугать Россию, как бы принуждая к миру. Это странное, лицемерное, фарисейское поведение. С одной стороны, вы хотите, чтобы мы прекратили ведение огня, а с другой стороны, наполняете Украину дальнобойным оружием. Так не бывает: если по нам стреляют, стреляют по нашим городам, мирным жителям, мы будем продолжать боевые действия до полного уничтожения всех видов вооружений, которые наносят ущерб российской территории и российским гражданам», — уверил Литовский.

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Два украинских дрона сбили над Тулой
26 мая 2025, 16:21

Фото: iStock/bbsferrari

Два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Тулой. Взрывы были слышны около 15:35 и в 15:40 в Привокзальном районе.
Как сообщает телеграм-канал Mash, первые хлопки раздались в районе 15:30. Люди жалуются, что из-за БПЛА есть проблемы с мобильной связью.

По данным Минобороны, в ночь с 25 на 26 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 96 украинских беспилотников самолётного типа.

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