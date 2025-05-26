Российские силы ПВО сбили ещё 21 дрон ВСУ

Покинувшая Родину Алла Пугачева отвернулась от семьи из-за своего мужа-иноагента Максима Галкина*, пишет aif.ru со ссылкой на мать внучатой племянницы певицы Гузель. Бьюти-обозреватели отмечают, что Галкин* давно стал авторитетом для исполнительницы хита «Позови меня с собой».