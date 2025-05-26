Российские силы ПВО сбили ещё 21 дрон ВСУ

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Дежурные средства российской ПВО 26 мая днём, с 14:00 до 17:00, уничтожили ещё 21 беспилотник самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Орловской, Тульской, Калужской, Курской областями и Московским регионом, информируют в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что по шесть дронов сбили над территориями Орловской и Тульской областей, пять БПЛА — над территорией Московского региона, три беспилотника — над территорией Калужской области и один дрон — над Курской областью.
Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» назвал российские регионы, до которых могут долететь дальнобойные ракеты НАТО.
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Анастасия Чубина