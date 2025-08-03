Зампресс-секретаря Госдепа Хьюстон: Администрация Трампа не ищет быстрого решения

03 августа 2025, 23:38

США намерены добиваться долгосрочного мира на Украине через переговоры

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Миньон Хьюстон заявила, что администрация Дональда Трампа сосредоточена на достижении долгосрочного мира на Украине через переговорный процесс, а не на быстром урегулировании конфликта.







В эфире эстонского телеканала Postimees Хьюстон подчеркнула: «Эта администрация не стремится к быстрому решению, а хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе».