Зампресс-секретаря Госдепа Хьюстон: Администрация Трампа не ищет быстрого решения
США намерены добиваться долгосрочного мира на Украине через переговоры
Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Миньон Хьюстон заявила, что администрация Дональда Трампа сосредоточена на достижении долгосрочного мира на Украине через переговорный процесс, а не на быстром урегулировании конфликта.
В эфире эстонского телеканала Postimees Хьюстон подчеркнула: «Эта администрация не стремится к быстрому решению, а хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе».Она подтвердила готовность США продолжать поддерживать Украину и выразила надежду на возобновление переговоров между Москвой и Киевом. Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер уточнил, что Вашингтон, поставляя оружие союзникам, стремится создать условия для возвращения России за стол переговоров — единственный, по мнению Трампа, путь к урегулированию.
Позиция Москвы была озвучена 1 августа президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи с Александром Лукашенко на Валааме: Россия готова говорить о мире по существу, но может подождать, если Киев считает время неподходящим. При этом не стоит питать избыточных ожиданий.