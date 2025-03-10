Военблогер Подоляка: Российские военные зачищают от ВСУ курское приграничье

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Подразделения ВСУ больше не могут оказывать организованного сопротивления в Курской области. Об этом сообщил военный блогер Юрия Подоляка.
В своём телеграм-канале он написал, что украинские военные терпят поражение или сдаются в плен. Это говорит о полном их разгроме.
Подоляка говорит о том, что севернее Казачьей Локни продолжается операция по блокировке и захвату ВСУ, причем признаки организованного сопротивления отсутствуют: одни выжидают, чтобы сдаться в плен, другие просто бродят по лесам, не зная, куда им направиться.
Блогер считает, что штурм Суджи может произойти в ближайшее время, при этом ВСУ попробуют предпринять попытку эвакуировать свои силы из российского города и организовать рубеж обороны в районе Сумской области.
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Подоляка говорит о том, что севернее Казачьей Локни продолжается операция по блокировке и захвату ВСУ, причем признаки организованного сопротивления отсутствуют: одни выжидают, чтобы сдаться в плен, другие просто бродят по лесам, не зная, куда им направиться.
Блогер считает, что штурм Суджи может произойти в ближайшее время, при этом ВСУ попробуют предпринять попытку эвакуировать свои силы из российского города и организовать рубеж обороны в районе Сумской области.
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Александр Бойцов