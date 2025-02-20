Военблогер Подоляка сообщил о первых взятых ВС РФ опорниках в Сумской области

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ВС РФ взяли под контроль первые опорные пункты в Сумской области. Об этом написал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военные начали давить ВСУ и попытались зайти в украинское село Новенькое.
Подоляка подчеркнул, что в регионе продолжаются тяжелые бои, так как формирования противника оказывают упорное сопротивление.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Подоляка подчеркнул, что в регионе продолжаются тяжелые бои, так как формирования противника оказывают упорное сопротивление.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова