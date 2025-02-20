Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Военблогер Подоляка сообщил о первых взятых ВС РФ опорниках в Сумской области

Военблогер Подоляка сообщил о первых взятых ВС РФ опорниках в Сумской области

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ взяли под контроль первые опорные пункты в Сумской области. Об этом написал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военные начали давить ВСУ и попытались зайти в украинское село Новенькое.

Подоляка подчеркнул, что в регионе продолжаются тяжелые бои, так как формирования противника оказывают упорное сопротивление.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Генсек НАТО заявил об оптимизме в отношении инициативы Трампа по Украине

Минфин США оценил возможность ужесточения санкций против России

Медведев заявил, что «главный покровитель» в лице США разозлился на Зеленского
#военные
#село
#всу
#вс рф
#спецоперация
.
Оправдала убийство Дарьи Дугиной и призвала выгонять россиян из Крыма: как Людмила Улицкая* привлекла внимание властей
21 февраля 2025, 13:38

Людмила Улицкая* (фото: РИА Новости / Евгения Новоженина)

Писательница и сценаристка Людмила Улицкая*, эмигрировавшая в Германию после начала спецоперации, вновь оказалась в центре скандала. Ее заявления вызвали серьезное возмущение, и теперь ей, вероятно, придется ответить за свои слова. Подробнее о том, что произошло и как на это отреагировала общественность, расскажет сайт «Радио 1».

Пранк Вована и Лексуса


Людмила Улицкая* стала очередной знаменитостью, попавшейся на телефонный розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса. Ей позвонили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, и в ходе беседы писательница допустила резкие заявления.

В частности, она оскорбила добровольцев СВО, утверждая, что на фронт якобы отправляются лишь безработные россияне.

«Думаю, что это люди, которые не имеют работы. Не представляю себе человека, который по собственному желанию лично пойдет сегодня на какой бы то ни было конфликт, а тем более с Украиной», — высказалась женщина.

Скандальные заявления об убийстве Дарьи Дугиной


Автор книг «Лестница Якова» и «Казус Кукоцкого» публично оправдала убийство Дарьи Дугиной и попытку ликвидации Захара Прилепина, заявив, что Украина «имеет на это право».

Кроме того, писательница сообщила, что Захара Прилепина и вовсе не считает человеком.

«Он давно уже отрекся от этого звания человека», — сказала она.

Кроме того, Улицкая* призналась, что перечисляет гонорары с продаж своих книг в России на Украину, хотя отметила высокий уровень коррупции в стране.

Людмила Улицкая* (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)

Высказывания о Крыме: новое оскорбление россиян


Писательница назвала себя «в некотором роде крымчанкой», однако жителей Крыма, переехавших туда после 2014 года, охарактеризовала как «асоциальных людей». Она также предположила, что в случае возвращения полуострова под контроль Украины необходимо «избавиться» от русских, которые там живут.

«Значит, ну что же? Придется, по-видимому, каким-то народам тоже двинуться по этому пути — по пути переселения, поиска дома и новых корней каких-то, но что с этим поделаешь?» — сказала Людмила*.

Скандальные заявления Улицкой* о России звучат не впервые. Еще в 2018 году в эфире украинского телеканала она назвала жителей России «агрессивными, отсталыми и бескультурными».

Тогда же писательница утверждала, что Россия живет «в Средневековье» и ей потребуется минимум 150 лет, чтобы догнать Европу.

«Я уже не раз это говорила, нам очень повезло, потому что Альберту Швейцеру пришлось покупать билет, бросить Баха и ехать лечить грязных, диких, больных дикарей. Нам никуда не надо ехать — достаточно выйти из подъезда и вот мы уже в Африке», — высказалась писательница.
Улицкая* упоминает Альберта Швейцера, немецкого философа и органиста, лауреата Нобелевской премии мира 1952 года. В 1920-х годах он принял решение оставить всё и переехать в Африку, чтобы восстанавливать разрушенные больницы.

Реакция властей: последствия для Улицкой*


Высказывания Улицкой* вызвали возмущение в Госдуме. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская потребовала разъяснить, на каком основании сценаристка носит звание почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. По ее мнению, Улицкую* можно лишить этого статуса без судебных разбирательств.

Депутат Виталий Милонов предложил радикальные меры — запретить писательнице въезд в Россию и прекратить издание ее произведений в стране. Политик также считает, что имущество Улицкой* следует направить на поддержку участников СВО, а самой сценаристке предложил изучать украинскую литературу.

«Удивительно, что среди российской интеллигенции так много персонажей, к которым максимально применим научный термин "паразит". Сидят на российских гонорарах, выступлениях, зарабатывают тут. Но они еще умудряются находить в себе внутреннее оправдание помогать врагам страны в том, чтобы погибло как можно больше наших парней! Если это не измена Родине, тогда что это?» — отметил Милонов в комментарии RT.

Виталий Милонов (фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

Принятый Госдумой «закон о негодяях» предусматривает наказание для лиц, ведущих антироссийскую деятельность. Он включает лишение почетных званий, конфискацию имущества, денежных средств и других активов. После своих заявлений Улицкая может попасть под действие этого закона.

Обращение в ФСБ и Следственный комитет


Межрегиональное общественное движение «Зов народа» направило запрос в правоохранительные органы с требованием проверить Улицкую* на предмет оправдания терроризма и финансирования ВСУ.

Активисты также предложили внести писательницу в список экстремистов и террористов. Если это произойдет, возможность вернуться в Россию для нее будет окончательно закрыта.

В итоге писательницу включили в реестр иностранных агентов.

«1 марта 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.Е. Улицкая, И.А. Хржановский», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Звезда шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин вступил в ВСУ

Зверева внесли в базу «Миротворца» на Украине

Актрису Ауг вырезали из фильма «Огниво против Волшебной Скважины» за критику СВО

*признана Минюстом РФ иноагентом
#конфликт
#розыгрыш
#меры
#активисты
#виталий милонов
#литература
#писатель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приемный сын Сырского раскрыл интересные подробности из жизни главкома ВСУ
Приемный сын Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински
21 февраля 2025, 13:35

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский плохо знает украинский язык и вынужден заниматься с несколькими репетиторами. Об этом рассказал приемный сын украинского генерала Иван Сырский, его слова приводит «АиФ».
«У Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить — с огромным трудом», — рассказал Иван Сырский.

Он также уточнил, что главкому ВСУ приходится заниматься сразу с несколькими репетиторами, однако его уровень украинского языка остается на невысоком уровне.

«Для него мова — это заново выученный чужой язык», — отметил пасынок Сырского.

Иван жил в семье Сырского до 19 лет. После развода родителей молодой человек уехал на ПМЖ в Австралию с братом и матерью. Он активно поддерживает Россию, а в марте 2024 года попросил президента РФ предоставить ему российское гражданство.

Читайте также:

«Сырского нет»: куда пропал главком ВСУ, почему он ненавидит украинцев и могли ли его ликвидировать ВС РФ

«Выбейте фашистов»: Пасынок главкома ВСУ обратился к российской армии

Сырского обвинили в попытке заблокировать украинский проект DeepState
#гражданство
#проект
#человек
#язык
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска освободили четыре населённых пункта в ДНР
ВС РФ освободили Надеждинку и Новосёловку в ДНР
21 февраля 2025, 13:06

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Надеждинка, Берёзовка, Новоочеретоватое и Новосёловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что освободить населённые пункты Надеждинка и Берёзовка в ДНР удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр». Военные продолжили продвижение вглубь украинской обороны.

Взять под контроль Новоочеретоватое и Новосёловку в ДНР смогли бойцы подразделения группировки войск «Восток», которые также продолжили активное продвижение вглубь обороны ВСУ.

Также в сводке российского оборонного ведомства указано, что за минувшую неделю ВС РФ взяли под контроль семь населённых пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях.

Читайте также:

Прорыв ВС РФ в Сумскую область, бои за Суджу и зачистка Петровки от ВСУ: последние новости СВО

Армия России взяла под контроль половину села Пятихатки в Запорожской области

ВС РФ полностью освободили микрорайон Северный в Часов Яре
#вс рф
#всу
#днр
#россия
#украина
#сво
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин вступил в ВСУ
21 февраля 2025, 12:17

Игорь Ласточкин (фото: Instagram* @lastochkin_igor)

Звезда КВН и шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин принял решение вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В своих соцсетях шоумен опубликовал фотографию автомата АК-74 и украинского военного билета. Пост он подписал фразой: «трудные времена рождают сильных людей».

Однако пользователи соцсетей не оценили такого решения Ласточкина. Его подвергли критике как жители России, так и украинцы. Они обратили внимание на то, что комик решил пойти на фронт именно в тот момент, когда президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсуждают перемирие.

По мнению хейтеров, Ласточкин вступил в ВСУ, чтобы потом просто говорить, что побывал на фронте.

Читайте также:

Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы — СБУ

Алкоголизм, роман с Варнавой и тайное рождение дочери: обратная сторона жизни шоумена Дмитрия Хрусталева

Украина распространила фейк о смерти губернатора Самарской области Федорищева

*запрещён в РФ
#сша
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
#шоу
#пользователи
#квн
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп дал Евросоюзу три недели на согласование капитуляции Украины
Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Киева
21 февраля 2025, 11:55

Фото: iStock/artJazz

Президент США Дональд Трамп дал Евросоюзу три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины. Об этом сообщил депутат Европарламента Мика Аалтола.
«Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — написал Аалтола.

По его словам, Трамп считает приоритетным вопрос проблем безопасности России. Так, он уточнил, что у Европы «есть три недели, чтобы повзрослеть».

Ранее Трамп в соцсети написал, что «имевший скромный успех комик Владимир Зеленский» каким-то образом убедил Вашингтон потратить 350 миллиардов долларов на изначально проигрышную войну, которая вообще не должна была начинаться. Кроме того, по его словам, рейтинги Зеленского на Украине очень низкие, и он не может представлять страну за столом переговоров.

Читайте также:

«Бежать во Францию»: В администрации Трампа считают, что Зеленский должен покинуть Украину

В США обвинили Зеленского во вранье

«Машина взяточничества, питающаяся трупами украинских солдат»: Маск жестко прошелся по Зеленскому
#сша
#соцсети
#владимир зеленский
#солдат
#трамп
#маск
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате