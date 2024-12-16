МО РФ раскрыло потери ВСУ в зоне действий «Днепра»

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Бойцы группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной бригад ВСУ, двум бригадам теробороны», — говорится в сообщении МО РФ.
Уточняется, что ВС РФ поразили живую силу ВСУ возле Новоандреевки Запорожской области, а также у Антоновки, Янтарного и Никольского Херсонской области.
Противник потерял не менее 55 человек живой силы. Кроме того, были уничтожены два автомобиля, американская 155-мм гаубица М777 и два 152-мм орудия Д-20. Также российские бойцы уничтожили четыре склада боеприпасов.
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