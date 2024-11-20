Американские ​СМИ сообщили о количестве ракет ATACMS в распоряжении Украины

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У Киева есть около 50 американских ракет ATACMS, сообщила Британская газета Times.
Точное количество официально не раскрыто, но эксперты полагают, что их запас ограничен. При этом пусковых установок у украинской стороны достаточно, однако ракеты остаются в дефиците из-за ограниченных поставок.
Ранее политический аналитик Николай Стариков напомнил об одном из важных условий применения Россией ядерного оружия, которое заключается в запуске баллистических ракет по ее территории.
В МИД РФ отмечали, что Россия уже прочла статьи в СМИ о решении Вашингтона разрешить Киеву пользоваться ракетами, но официального подтверждения этой информации от Белого Дома не было.
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Ранее политический аналитик Николай Стариков напомнил об одном из важных условий применения Россией ядерного оружия, которое заключается в запуске баллистических ракет по ее территории.
В МИД РФ отмечали, что Россия уже прочла статьи в СМИ о решении Вашингтона разрешить Киеву пользоваться ракетами, но официального подтверждения этой информации от Белого Дома не было.
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Мария Моисеева