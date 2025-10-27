Военэксперт Дандыкин: БПЛА ВСУ могли атаковать Москву из Черниговской области
Украинские беспилотники могли атаковать Москву из Черниговской области. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что БПЛА могли запускать и из Сумской области. Если же говорить о других направлениях, то в этих случаях беспилотники вылетали из Харьковской области. Дандыкин отметил, что сейчас ВС РФ необходимо увеличивать линию безопасности.
«Также, возможно, (дроны ВСУ запускаются) с части Херсонской области, а именно территории, которая находится под оккупацией врага», — сказал эксперт.