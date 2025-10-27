Танцевавший под матерные российские песни командир ВСУ показал в соцсетях военные карты
Командующий управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, опубликовал в своих соцсетях военные карты с линией фронта.
Как пишут украинские СМИ, они охватывают наиболее напряжённый участок — от Красноармейска (Покровск) до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей, где, по утверждению авторов публикации, активнее всего идут наступательные действия российских войск.
В своём канале Манько также разместил видео на фоне карты, в котором рассказывает о ситуации на Новопавловском направлении.
Ранее силовые структуры РФ сообщили РИА Новости, что Манько большую часть времени проводит в соцсетях. Кроме того, боевик известен своими танцами под нецензурные песни России.
