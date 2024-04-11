Военэксперт Дандыкин назвал сроки взятия ВС РФ Одессы и Харькова

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Военный эксперт Василий Дандыкин высказал предположение о том, что армия России начнёт операцию по взятию Одессы и Харькова до конца лета 2024 года.
«Вполне вероятно, начнём крупную операцию. Я так понимаю, в санитарную зону входят не только закреплённые в Конституции Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР. Может, и Одесса, Харьков и Николаев, где базируются и производятся БПЛА и надводные дроны, эти города, вероятно, мы начнём брать в этом году», — пояснил в беседе с NEWS.ru Дандыкин.Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Армия России ударила по подразделениям ВСУ, которые обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС.
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Мелисса Тимофеева