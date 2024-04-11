ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ, которые обстреливали Запорожскую АЭС

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Армия России ударила по подразделениям ВСУ, которые обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши точными ударами накрыли боевиков ВСУ, которые подвергали обстрелам Энергодар, Запорожскую атомную станцию, Каменско-Днепровский район Запорожской области», — цитирует ТАСС Рогова.
По его словам, личности некоторых боевиков удалось идентифицировать. Ими оказались военный из 121-й бригады теробороны ВСУ из Кировограда. Их удалось накрыть ударом в Никополе и его пригороде.
Напомним, 7 апреля украинские военные нанесли удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Прежде ВСУ атаковали станцию дроном-камикадзе. Представители ЗАЭС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. После этого станция была неоднократно атакована украинской стороной.
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