В Белогоровке ликвидировали боевиков с шевронами радикальных исламистов

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Бойцы ВС РФ ликвидировали в Белогоровке в ДНР боевиков с шевронами радикальных исламистов, воевавших за ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее помощник главы Чечни, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что разведка зафиксировала иностранных наемников в районе Белогоровки.
На видео, попавшем в распоряжение РИА Новости, видно, что в захваченном российскими военными опорном пункте ВСУ лежат тела воевавших за ВСУ наёмников. Среди них оказался военный, на форме которого присутствовал шеврон с надписью на арабском «Нет Бога, кроме Аллаха наверху», а в центре изображена печать пророка Мухаммеда. Уточняется, что подобные знаки используют боевики группировок ИГИЛ*, «Аль-Каида»* и других исламистских организаций.
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«Взяли очередной опорник, группа, которая там была, сдаваться отказалась. Всех пришлось уничтожить. Там несколько человек были с шевронами, как у ИГИЛ*», — рассказал один из участников штурма.
На видео, попавшем в распоряжение РИА Новости, видно, что в захваченном российскими военными опорном пункте ВСУ лежат тела воевавших за ВСУ наёмников. Среди них оказался военный, на форме которого присутствовал шеврон с надписью на арабском «Нет Бога, кроме Аллаха наверху», а в центре изображена печать пророка Мухаммеда. Уточняется, что подобные знаки используют боевики группировок ИГИЛ*, «Аль-Каида»* и других исламистских организаций.
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Элина Позднякова