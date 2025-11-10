Освобождение населенного пункта Рыбное, отступление ВСУ из Димитрова и Красноармейска: последние новости СВО на 10 ноября
На фоне продолжающейся специальной военной операции ВС РФ уверенно развивают наступление на ключевых направлениях. На Красноармейском, Краснолиманском, Константиновском и Купянском направлениях сохраняется напряженная оперативная обстановка с постоянными встречными боями и тактическими продвижениями российских подразделений. Подробнее о ситуации в прифронтовой зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьОбстановка в Сумской области остается напряженной. Российские военные продолжают активное продвижение на ряде направлений региона, а также наносят удары по критической инфраструктуре. За минувшие сутки ВС РФ была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, в составе которой был сержант сил специальных операций Украины. Кроме того, российские войска развивают наступление с двух флангов в районе Андреевки. Линия фронта немного отодвинута в районе Юнаковки, также есть тактические успехи в Кондратовке.
Харьковская областьВС РФ продолжают наступательные действия в районе Волчанска и на Хатненском участке. Наступление поддерживается авиацией, артиллерией и расчетами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А. Со стороны противника отмечается ожесточенное оборонительное сопротивление без активных контратак.
На южной окраине Волчанска в результате штурмовых действий занято более 20 зданий, общее продвижение составило до 250 метров. На лесном участке западнее Синельниково российские военные заняли две укрепленные позиции противника, продвинувшись на 200 метров. На участке Меловое-Хатнее продвижение по лесополосам достигло 500 метров, в ходе боев уничтожено до взвода живой силы противника.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском направлении подразделения ВС РФ продолжают вести наступательные действия. Из микрорайона Динас российские военные осуществляют продвижение к северо-западу от Красноармейска. В районе Гришино противник срочно возводит оборонительные сооружения, которые активно атакует российская авиация, используя фугасные авиабомбы.
В городской черте Димитрова продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения ведут штурмовые действия в районе микрорайона Западный и в зоне многоэтажной застройки. Части ВСУ несут значительные потери. По поступающим данным, отдельные группы украинских военнослужащих покидают городскую территорию, двигаясь одиночными группами.
Краснолиманское направлениеНа данном направлении в течение минувших суток продолжаются ожесточенные встречные бои. Наиболее интенсивные столкновения отмечаются в районах населенных пунктов Масляковка и Ставки, где противник оказывает упорное сопротивление. Подразделения ВС РФ продолжают планомерное продвижение в направлении Александровки и Коровьего Яра, преодолевая оборону противника. Активные боевые действия ведутся в районе Дробышево и у Яровой.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Иванополье. Подразделения ВС РФ закрепились на восточных подступах к населенному пункту и ведут штурмовые действия в центральной его части. Противник, в свою очередь, продолжает удерживать хорошо укрепленные позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, используя выгодные высоты и естественные преграды для организации обороны. Несмотря на уничтожение основного моста, служившего для снабжения, украинское руководство продолжает перебрасывать подкрепления, стремясь предотвратить наступление российских сил к Берестку.
Купянское направлениеЗа минувшие сутки ВС РФ полностью зачистили от подразделений противника микрорайон Юбилейный. Ожесточенные уличные бои продолжаются в населенных пунктах Куриловка и Песчаный. Характерной особенностью является хаотичное расположение позиций сторон, что затрудняет определение четкой линии контроля.
В районе Песчаного противник предпринял попытку высадки тактического десанта, в настоящее время ведутся активные боевые действия по локализации и ликвидации вражеских групп. На северном участке направления российские подразделения успешно расширили плацдарм в районе Амбарное-Хатнее, увеличив зону контроля почти на 1 километр. Одновременно продолжается продвижение в направлении населенного пункта Двуреченский.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении фронтовая линия остается стабильной. В районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Малая Токмачка существенных изменений в положении сторон не произошло, активных наступательных действий не ведется. Важным инфраструктурным достижением стало восстановление резервного электроснабжения Запорожской атомной электростанции. Специалисты завершили ремонтные работы и восстановили линию электропередачи «Феросплавная-1», что значительно повысило энергетическую безопасность объекта.
Гуляйпольское направлениеВС РФ вышли к восточной окраине населенного пункта Новое и осуществили продвижение в лесных массивах в районе Сладкого. Согласно оперативным данным, разведывательно-диверсионные подразделения уже ведут работу в районе Ровнополья.
На участке форсирования реки Янчур подразделения ВС РФ успешно взяли под контроль село Рыбное, расширив зону контроля приблизительно на 2 квадратных километра. Севернее, в районе Даниловки, продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения наносят удары с юго-восточного и восточного направлений, создавая угрозу перехвата ключевых логистических маршрутов противника.