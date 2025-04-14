ВС РФ взяли под огневой контроль все дороги, ведущие к Горнальскому монастырю под Курском

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ВС РФ взяли под огневой контроль все дороги, ведущие к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области. Об этом сообщил начальник артиллерии 30-го мотострелкового полка с позывным Мажор, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что артиллерия вместе с беспилотной летательной авиацией взяла под полный контроль все дороги, которые ведут к монастырю. В данный момент штурмовые группы полка занимаются освобождением святого места.
В настоящее время Горналь и Олешня остаются последними населёнными пунктами в Курской области, где находятся украинские военные. Они испытывают серьёзные проблемы со снабжением, поскольку ВС РФ установили огневой контроль над всеми переправами через реку Псел.
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В настоящее время Горналь и Олешня остаются последними населёнными пунктами в Курской области, где находятся украинские военные. Они испытывают серьёзные проблемы со снабжением, поскольку ВС РФ установили огневой контроль над всеми переправами через реку Псел.
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Анастасия Чинкова