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Истребитель F-16 на Украине мог быть сбит российским зенитным ракетным комплексом C-400. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием NEWS.ru он подчеркнул: то, что произошло с поставленным в ВСУ американским самолетом, в очередной раз подтверждает мощь российских систем противовоздушной обороны. По мнению специалиста, то самое загадочное обстоятельство, при котором был уничтожен F-16 — это российский комплекс ПВО С-400.
Эксперт отмечает, что успех проведенной операции — в высоком профессионализме российских военнослужащих и применении сложных тактических приемов. Украинским военным было дано указание беречь американские истребители, однако пилот ВСУ переоценил свои возможности и не смог сохранить боевую машину и свою жизнь.
Следует отметить, что украинская сторона перестала делать громкие заявления о том, что с помощью американских истребителей F-16 будет одержана победа над Россией.
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«Дело не в том, что украинские экипажи плохо обучены или летчики плохо летают, а в том, что есть достойный соперник», — уточнил Дандыкин.
Эксперт отмечает, что успех проведенной операции — в высоком профессионализме российских военнослужащих и применении сложных тактических приемов. Украинским военным было дано указание беречь американские истребители, однако пилот ВСУ переоценил свои возможности и не смог сохранить боевую машину и свою жизнь.
«Там, может быть, была многоходовка. Где-то ложные цели поставили, наши подняли самолеты на приличное расстояние. Они обычно используют планированные бомбы, которые грохнули F-16. Ракета полетела, и она нашла его. Обычно она взрывается, и поражающие элементы делают из цели решето», — заключил Дандыкин.
Следует отметить, что украинская сторона перестала делать громкие заявления о том, что с помощью американских истребителей F-16 будет одержана победа над Россией.
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Александр Бойцов