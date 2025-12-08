Российские вооружённые силы продолжают реализацию плана по созданию буферной зоны безопасности, одновременно наращивая наступательные действия на территории Сумской и Харьковской областей. Параллельно на других участках фронта идёт активное освобождение районов, ранее находившихся под контролем ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская область
На участке фронта в Сумской области наблюдается тенденция к снижению темпа боевых действий. В то же время украинское командование продолжает перегруппировку и попытки доукомплектовать личным составом понесшие потери соединения. В свою очередь ВС РФ закрепили успех на двух участках, продвинувшись по лесным массивам в глубину обороны противника на расстояние до 200 метров. ВКС РФ нанесены удары по позициям украинских военных формирований. В частности, поражены объекты в районах населенных пунктов Кондратовка, Андреевка и Новая Сечь.
Харьковская область
В районе населенного пункта Вильча штурмовые группы ВС РФ, преодолев сопротивление, заняли более двух десятков строений, продвинувшись на 350 метров. В Лиманской зоне установлен контроль над десятью домовладениями после их зачистки. Кроме того, на западной окраине, в лесном массиве, достигнуто продвижение на 250 метров. На участке между населенными пунктами Меловое и Хатнее российские подразделения, двигаясь по лесным полосам, расширили контролируемую территорию на 200 метров.
Российскими военными организованы системные действия по нарушению логистики противника. Ключевым успехом стало пресечение попытки переброски украинских резервов. В районе населенного пункта Кирилловка был нанесен высокоточный удар, в результате которого сорвана ротация подкреплений ВСУ для хатненского участка. Кроме того, огневыми средствами на Липцовском участке фронта систематически поражается автотранспортная техника на маршрутах снабжения противника.
Купянское направление
Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Кучеровка. Российские подразделения продолжают развивать достигнутый результат, наращивая усилия в районе населенного пункта Петропавловка. В целях дезорганизации системы логистики противника нанесен высокоточный удар по инженерной инфраструктуре в районе реки Северский Донец. Уничтожены три ключевые переправы, что создало значительные трудности для перемещения резервов, техники и материальных средств между основными узлами снабжения ВСУ: городами Харьков, Чугуев и Купянск.
Константиновское направление
Основные столкновения происходят на юго-восточных подступах к городу, а также в полосе вдоль побережья Клебан-Быкского водохранилища. Противник оказывает упорное сопротивление, однако постепенно утрачивает контроль над ключевыми позициями. За минувшие сутки российские подразделения сумели закрепить за собой значительную часть населенного пункта Веролюбовка, установив над ним оперативный контроль. Параллельно продолжается активный штурм села Миньковка, где силы противника пытаются удерживать оборону.
Северское направление
Оперативная обстановка в районе Северска остается напряженной. Городской район, расположенный к востоку, находится под устойчивым контролем российских войск. В то же время на юго-западных рубежах населенного пункта продолжаются ожесточенные столкновения. Активные боестолкновения отмечаются на пригородных территориях населенного пункта Закотное, а также в хорошо укрепленной полосе обороны противника, протянувшуюся от населенного пункта Фёдоровка до поселка Сакко и Ванцетти.
Гуляйпольское направление
На данном участке фронта продолжаются активные наступательные действия с целью закрепления на достигнутых рубежах. Противник предпринимает ответные шаги, пытаясь вернуть утраченные позиции. В центральной части города Гуляйполе осуществлено продвижение в сторону русла реки Гайчур. Зафиксированы успехи на подступах к населенным пунктам Зелёный и южные районы Варваровки. Украинское командование попыталось провести ответные удары. Однако контратаки, организованные в районе населенных пунктов Доброполье и Тихое, были полностью отбиты с потерями для наступавших.
Краснолиманское направление
Наиболее интенсивные столкновения отмечаются на восточных подступах к городу Красный Лиман и западной части населенного пункта Ставки. Противник упорно обороняется, используя естественный рельеф и подготовленные укрепления. Российские подразделения укрепляют позиции и продолжают наступление. Установлен и расширен контроль над территорией села Дробышево. Ведутся активные наступательные действия с целью подавления узлов сопротивления противника в районе села Коровий Яр.