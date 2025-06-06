Военэксперт спрогнозировал конец доминирования дронов в бою
Прогресс в лазерных технологиях приведёт к концу доминирования беспилотников в бою. Об этом сообщил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов, слова которого приводит РИА Новости.
В материале агентства говорится об успешном применении израильскими войсками лазерных системы против дронов.
Кнутов отметил, что ликвидация беспилотника с помощью лазера сопряжена с рядом трудностей. В частности, световому лучу требуется время, чтобы удержаться на цели. Более перспективным методом перехвата БПЛА эксперт назвал использование электромагнитной пушки, имеющейся на вооружении у США и Китая. Она выводит из строя все микросхемы и позволяет таким образом уничтожать целый рой дронов на расстоянии от нескольких сотен метров.
В настоящее время, по оценке собеседника агентства, производится накопление данных об использовании направленной электромагнитной энергии для уничтожения целей в воздухе, а систематизация этих сведений может потребовать до пяти лет, после чего станет возможной борьба с целыми роями дронов. Если эта задача будет реализована, дроны перестанут доминировать на поле боя.
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