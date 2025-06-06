Военэксперт спрогнозировал конец доминирования дронов в бою

06 июня 2025, 12:52

Эксперт Кнутов: прогресс в лазерах приведёт к концу доминирования БПЛА в бою

Фото: iStock/bbsferrari

Прогресс в лазерных технологиях приведёт к концу доминирования беспилотников в бою. Об этом сообщил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов, слова которого приводит РИА Новости.