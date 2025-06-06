WP: Украина готовит новые операции на территории России по аналогии с «Паутиной»

06 июня 2025, 12:15

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские спецслужбы готовят новые тайные операции на территории России, подобные проведенной ранее «Паутине». Такое заявление сделал колумнист Дэвид Игнатиус для американской газеты The Washington Post.





По его словам, о разработке Киевом ряда «сложных операций» он узнал от источников в разведке.

«Операция «Паутина» была смелой украинской попыткой перезагрузить положение дел. (Глава СБУ Василий – прим. ред) Малюк сказал, что подготовка к скоординированным атакам на огромной территории России началась 18 месяцев назад», — цитирует издание слова Игнатиуса.