WP: Украина готовит новые операции на территории России по аналогии с «Паутиной»
Украинские спецслужбы готовят новые тайные операции на территории России, подобные проведенной ранее «Паутине». Такое заявление сделал колумнист Дэвид Игнатиус для американской газеты The Washington Post.
По его словам, о разработке Киевом ряда «сложных операций» он узнал от источников в разведке.
«Операция «Паутина» была смелой украинской попыткой перезагрузить положение дел. (Глава СБУ Василий – прим. ред) Малюк сказал, что подготовка к скоординированным атакам на огромной территории России началась 18 месяцев назад», — цитирует издание слова Игнатиуса.Перед этим сообщалось, что миссия по укреплению поддержки Украины канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Белом доме не принесла результатов.