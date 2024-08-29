Военэксперт Гундаров объяснил важность Покровского направления в ДНР для ВС РФ

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Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что Покровское направление в ДНР и освобождение российскими войсками Покровска важно для ВС РФ тем, что там работает единственная оставшаяся на Украине шахта по добыче коксующегося угля.
«Он нужен для производства металла, стали и прочей металлической продукции. Прежде всего, это нужно для танков, для артиллерии. Вторая причина — это то, что в Покровске сходятся четыре железнодорожных направления. То есть это крупный транспортный узел», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гундаров.
Специалист выразил уверенность в том, что в конечном счёте российским войскам удастся взять Покровск, и тогда вся логистическая цепочка ВСУ будет нарушена.
А военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец раскрыл, какова численность ВСУ в Курской области, сославшись на различные источники информации.
«Украинские, наши, белорусские, американские и так далее. Мозги враскоряку идут. Я попытался вывести нечто среднее. Там, по-моему, лежит правда. Там что-то объективное есть. Я бы сегодня сказал, что на территории Курской области находится группировка ВСУ численностью где-то от 15 до 20 тыс. солдат», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Баранец.
Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик F-16 потерпел крушение на Украине.
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