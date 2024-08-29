«Наше правительство нагло врет»: Выживший при штурме колонии солдат ВСУ

Появилось видео с единственным выжившим военнопленным, который участвовал в штурме ВСУ на колонию ИК-11 в Малой Локне Курской области. На кадрах пленный рассказал, что солдат заставили идти на штурм под угрозой расстрела.
Солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады ВСУ сообщил, что изначально его насильно задержали и мобилизовали сотрудники ТЦК. После трехмесячного обучения мужчину с улицы отправили на границу с Россией.
Пленный рассказал, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь после ранения, а после эвакуировали на безопасную территорию.
Российские бойцы 6 августа отразили атаку ВСУ на исправительную колонию №11. Солдаты ВС РФ смогли удержать оборону, несмотря на численное превосходство противника.
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«В Курской области нас построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом. Под угрозой смерти мы пошли на штурм. Все мои товарищи погибли, я был ранен и сдался в плен», – говорит солдат ВСУ.
Пленный рассказал, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь после ранения, а после эвакуировали на безопасную территорию.
«Наше правительство нам нагло врет», – высказался пленный из Украины.
Российские бойцы 6 августа отразили атаку ВСУ на исправительную колонию №11. Солдаты ВС РФ смогли удержать оборону, несмотря на численное превосходство противника.
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Лия Мурадьян