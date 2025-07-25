Военэксперт Кнутов оценил оставшиеся силы ВСУ

25 июля 2025, 17:22

Военэксперт Кнутов: даже с учетом мобилизации сил ВСУ хватит максимум на 5 лет

Фото: iStock/Olena_Z

Украинских боевиков хватит максимум на пять лет даже с учетом введения в стране мобилизации с 18 лет. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.





Он отметил, что если ВСУ предпримут новое контрнаступление, то их ждут катастрофические потери.





«Украинцы уже почти закончились, если говорить откровенно, их хватит максимум на год. Но если они ведут мобилизацию от 18 лет, конечно, еще лет на пять может хватить", — добавил военный эксперт.