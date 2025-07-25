Военэксперт Кнутов оценил оставшиеся силы ВСУ
Военэксперт Кнутов: даже с учетом мобилизации сил ВСУ хватит максимум на 5 лет
Украинских боевиков хватит максимум на пять лет даже с учетом введения в стране мобилизации с 18 лет. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он отметил, что если ВСУ предпримут новое контрнаступление, то их ждут катастрофические потери.
«Украинцы уже почти закончились, если говорить откровенно, их хватит максимум на год. Но если они ведут мобилизацию от 18 лет, конечно, еще лет на пять может хватить", — добавил военный эксперт.
По мнению Кнутова, без помощи иностранных наемников Украина может столкнуться с критической нехваткой личного состава в ближайшее время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.