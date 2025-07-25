Военный эксперт Клинцевич рассказал, когда Киев может нанести удар по Москве
Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире «Вести-ФМ» предрек России комбинированные атаки со стороны Украины с помощью 500-600 дронов, а также ракет после нового раунда переговоров.
По его мнению, после переговоров Киев попытается представить ситуацию таким образом, чтобы обвинить Москву в неготовности к компромиссам. Военный эксперт не исключил, что атаки ВСУ могут быть спланированы для вовлечения американского лидера Дональда Трампа в конфликт.
Клинцевич добавил, что РФ могут ждать комбинированные атаки с использованием сотен дронов, а также ракет «Нептун» и «Сапсан».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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