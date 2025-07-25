Военный эксперт Клинцевич рассказал, когда Киев может нанести удар по Москве

25 июля 2025, 14:53

Клинцевич: России могут грозить атаки 500-600 дронов и ракет

Фото: iStock/Nastco

Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире «Вести-ФМ» предрек России комбинированные атаки со стороны Украины с помощью 500-600 дронов, а также ракет после нового раунда переговоров.