Военэксперт раскрыл, что изменится в зоне СВО к концу года

Военэксперт Кнутов: ВС РФ могут освободить Купянск и Волчанск до конца года
Российские войска могут освободить Купянск и Волчанск в Харьковской области до конца этого года. Таким прогнозом поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, на Сумском направлении ВС РФ возьмут под контроль Юнаковку и приблизятся к Сумам на расстояние 10-15 километров.
«Дальше продвижение не будет осуществляться из-за того, что все ресурсы будут направлены на завершение освобождения ДНР», — заявил собеседник издания.Он отметил, что российская армия возьмет в кольцо Покровско-Мирноградскую и Славянско-Краматорскую агломерации. Затем освободит Константиновку, что откроет путь на юг. Военэксперт также выразил мнение, что в Запорожской области ВС РФ могут выйти к Орехово.