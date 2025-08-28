Военэксперт раскрыл, что изменится в зоне СВО к концу года

28 августа 2025, 13:44

Военэксперт Кнутов: ВС РФ могут освободить Купянск и Волчанск до конца года

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска могут освободить Купянск и Волчанск в Харьковской области до конца этого года. Таким прогнозом поделился военный эксперт Юрий Кнутов.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, на Сумском направлении ВС РФ возьмут под контроль Юнаковку и приблизятся к Сумам на расстояние 10-15 километров.

«Дальше продвижение не будет осуществляться из-за того, что все ресурсы будут направлены на завершение освобождения ДНР», — заявил собеседник издания.