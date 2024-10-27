ВС РФ прорывает оборону ВСУ в Запорожской области

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ВС РФ провели группировку, организовали массированный штурм и вклинились в украинскую оборону на запорожском направлении. Об этом заявил спикер южной группировки ВСУ Владислав Волошин, передает украинское издание «Страна».
«Армия РФ нарастила определенные усилия, провела перегруппировку и массированные штурмовые действия. В результате чего имела частичный успех, то есть вклинилась в украинскую оборону», — признал он.Ранее появилась информация, что российские войска штурмуют Кураховку в Донецкой народной республике. Отмечалось, что ВС РФ смогли развить наступление в этом населенном пункте благодаря успешному освобождению города Горняк. Однако официального подтверждения от Минобороны РФ на данный момент не поступало.
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