Военэксперт Коваленко: российский дрон пролетел на рекордной высоте над Украиной

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Российский беспилотник совершил рекордный по высоте полет над территорией Украины — 4900 метров. Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко. Его слова передает интернет-газета «Страна.ua».
«Один из «Шахедов» сегодня над Украиной установил абсолютный рекорд высоты полета — 4 900 метров», — говорится в сообщении.В публикации отмечается, что эксперт не раскрыл, где именно был замечен БПЛА, но уточнил, что тот пролетал над материковой частью страны. Он также добавил, что украинским военным все сложнее сбивать российские дроны из-за того, что они продолжают набирать высоту.
Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО сбили и перехватили 110 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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