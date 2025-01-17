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ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, чтобы использовать их в контратаках против российской группировки войск «Север». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат».
Отмечается, что украинские войска на данном участке фронта использовали все имеющиеся силы и резервы. При этом, практически все боевые машины пехоты (БМП), боевые бронированные машины (ББМ) и остальная техника, в частности, используемая при попытке прорыва в хутор Бердин, была западного производства. Большая часть – из стран НАТО.
Ранее, в ноябре прошлого года, бойцы спецназа также сообщали, что в Курскую область был переброшен элитный украинский спецбатальон беспилотников «Птицы Мадьяра».
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Анастасия Чинкова