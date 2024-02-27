Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Военэксперт Литовкин: Запад может передать ВСУ дальнобойные ракеты

Военэксперт Литовкин: Запад может передать ВСУ дальнобойные ракеты

27 февраля 2024, 20:31
Фото: istockphoto.com/Aleksey Gulyaev

Фото: istockphoto.com/Aleksey Gulyaev

Военный эксперт Виктор Литовкин допустил, что Вооружённые силы Украины могут получить дальнобойные ракеты, которые имеются у таких стран, как Германия, Франция, Великобритания, США, Италия.
При этом, считает эксперт, даже если западные страны и передадут Киеву такие вооружения, на фронте это не окажет украинской стороне помощи, так как у нашей страны есть необходимые технические средства, вооружения и навыки для уничтожения дальнобойных ракет противника.

«Абсолютной защиты не бывает, но 90% того, что они пытаются на нас обрушить мы уничтожаем. Конечно, новые поставки вооружения затруднят наши действия. Но думать, что это приведет к нашему поражению, — это бред», — добавил в беседе с NEWS.ru Литовкин.


Ранее стало известно, что боеспособность самых элитных подразделений ВСУ сильно подорвана из-за огромных потерь на линии боевого соприкосновения.

Читайте также:

Пленный боец ВСУ, прошедший через психбольницу, рассказал об Авдеевке

Элитные подразделения ВСУ теряют на передовой до 90% личного состава

В Госдуме призвали наградить военных, уничтожавших Abrams
#всу
#вооружения
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербуржец поучаствовал в создании дрона, уничтожившего Abrams
27 февраля 2024, 20:50

Фото: istockphoto.com/dr_evil

Умелец из Санкт-Петербурга создал боевую часть беспилотника, который подбил американский танк Abrams в зоне спецоперации.
«Именно наш питерский умелец делал сброс, что стоял на дроне, поразившем вчерашний «Абрамс». Вот так собирается общая Победа. Каждый внес свою лепту», – сообщили «Петербургскому дневнику» представители группы «Умельцы фронту».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военные, которые смогли уничтожить первый Abrams, заслуживают награды, однако решение об этом должно принимать военное командование. Он также подчеркнул, что Россия и дальше продолжит охотиться за следующими «западными зверьками».

Читайте также:

В Госдуме призвали наградить военных, уничтожавших Abrams

Соловьёв опубликовал видео, на котором горит американский танк Abrams

В Москве призвали установить танк Abrams напротив посольства США
#россия
#победа
#военные
#награды
#танк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный боец ВСУ, прошедший через психбольницу, рассказал об Авдеевке
27 февраля 2024, 19:52

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнопленный украинец Анатолий Прокудин рассказал, как прошёл через лечение в психбольнице и не хотел идти воевать, видеоролик с его признанием публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Мне выдали повестку весной, так я потихоньку с ней ходил, ходил, и только 9 августа забрали. Когда мы ехали на полигон, мне говорят: скажи замполиту, что ты сидел. Тем более я не просто сидел – у меня еще год был на РПБ – лечился в Республиканской психиатрической больнице строгого режима», — рассказал Прокудин.

По его словам, неподготовленный военный получил ранение сразу, как оказался на поле боя. После лечения в госпитале бывшего пациента психбольницы вновь отправили воевать.

Прокудин вспоминает, как его бросили в Авдеевку с двумя автоматами и четырьмя гранатами. Он со своим подразделением должен был прикрывать отход другой украинской группы, однако, попал под миномётный обстрел. Отряд рассыпался, после чего оставшиеся военные спустились в подвал, чтобы переждать огонь, а на утро сдались в плен российской армии.

Читайте также:

«Отступать было уже некому»: Боец ВСУ рассказал об отступлении из Авдеевки

Global Times: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния

«Он опустошён»: На Западе обратили внимание на пугающую внешность Зеленского
#вс рф
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Элитные подразделения ВСУ теряют на передовой до 90% личного состава
MWM: боеспособность элитных подразделений ВСУ серьезно подорвана из-за потерь
27 февраля 2024, 19:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Боеспособность самых элитных подразделений ВСУ сильно подорвана из-за огромных потерь на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Западные источники на местах в Украине все чаще и серьезнее сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники», — говорится в статье.

При этом автор материала подчеркивает, что ВСУ испытывают не только проблемы с вооружения, но и дефицит живой силы. Украинские источники утверждают, что подразделения ВСУ, находящиеся на передовой, несут колоссальные потери. По некоторым данным, они составляют от 80 до 90% от их боевого состава.

Читайте также:

ВС РФ приближаются к Часов Яру

Российские войска освободили населённый пункт Северное на Авдеевском направлении

Шойгу: ВСУ пытаются стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта
#дефицит
#всу
#вс рф
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Манукян: Визит Зеленского в Ереван нужен для открытия второго фронта против РФ
27 февраля 2024, 18:47

Фото: iStock/irgit

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Ереван организовали для того, чтобы установить второй фронт против России, с таким заявлением выступила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, слова политика передаёт «РИА Новости».
«Очевидно, что визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России и ценой Армении. Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или Саакашвили», — прокомментировал ситуацию Манукян.

По её словам, армянский премьер-министр превратил страну в разменную монету для противостояния других мировых держав.

Политик также подчеркнула, что если Зеленский всё же приедет в Армению, то это событие станет точкой отсчёта в ухудшении армяно-российский отношений, а также спусковым крючком для конфликта с Азербайджаном.

Читайте также:

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

ТАСС: Пашинян отказался считать Армению союзником России в вопросе Украины и СВО

Минобороны Армении: Азербайджан открыл огонь на границе, имеются раненые
#владимир зеленский
#армения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Система ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
27 февраля 2024, 17:07

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО сбила три украинских беспилотника в небе над Белгородской область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью.

Напомним, 26 февраля в результате атаки Вооружённых сил Украины на белгородское село Почаево погибли три человека, ещё трое получили ранения.

Читайте также:

Три человека погибли под атакой белгородской села Почаево

Гладков: ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области

Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Колотиловка
#минобороны рф
#пво
#бпла
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме призвали наградить военных, уничтожавших Abrams
Картаполов: военных, подбивших Abrams, стоит наградить
27 февраля 2024, 16:44

Фото: сайт Кремля

Военные, которые смогли уничтожить первый Abrams, заслуживают награды, однако решение об этом должно принимать военное командование. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Это решение военного командования. Мое мнение, как гражданина и как генерала, я считаю, что эти ребята заслуживают награды, а там дальше все за командирами, как они посчитают», — цитирует РИА Новости Картаполова.

Он также подчеркнул, что Россия и дальше продолжит охотиться за следующими «западными зверьками». При этом он отметил, что в танках Abrams нет ничего особенно нового. С ними уже встречались в Сирии, добавил депутат, подчеркнув, что Украине передали Abrams не последних модификаций.

Российские военные уничтожили первый американский танк Abrams M1 в зоне проведения СВО, подтвердили в Минобороны РФ.
По данным СМИ, ВСУ получили танк от США осенью 2023 года. Техника долго находилась в запасе и не была задействована в бою. Американскую боевую машину удалось уничтожить при помощи FVP-беспилотника «Ланцет», и противотанкового оружия.

Читайте также:

Соловьёв опубликовал видео, на котором горит американский танк Abrams

В Москве призвали установить танк Abrams напротив посольства США

В США признали переоцененность танков M1 Abrams для ВСУ
#сша
#россия
#минобороны рф
#военные
#награды
#техника
#сми
#мнение
#депутат
#новости
#сво
#всу
#танк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе
ВСУ атаковали электриков в Горловке дронами-камикадзе, никто не пострадал
27 февраля 2024, 16:43

Фото: istockphoto/vadimrysev

Бригада электриков в Горловке подверглась нападению дронов-камикадзе, а также атаке со стороны украинских войск, которые сбрасывали на них взрывчатку, передает РИА Новости.
По информации от штаба обороны ДНР, никто не пострадал. Штаб сообщил, что силы безопасности сопровождали ремонтную бригаду экстренных служб к поврежденным электроподстанциям.

Украинские войска предпринимали попытки атаковать бригаду при помощи дронов-камикадзе и самодельных взрывных устройств, однако никаких жертв среди персонала или гражданского населения не было зафиксировано.

Кроме того, силовики обнаружили и перехватили 17 украинских беспилотников, включая FPV-дроны и модели Mavic различных версий.

Читайте также:

Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Колотиловка

Франция намерена испытать на Украине свои новейшие дроны-камикадзе

Для армии России произведены первые морские дроны-камикадзе
#село
#днр
#всу
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ показала задержание украинцев, готовивших теракт в Запорожской области
27 февраля 2024, 16:28

Видео: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ пресекла подготовку теракта украинскими спецслужбами в Запорожской области, кадры задержания публикует ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ», — сообщили на официальном сайте Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что силовикам удалось задержать трёх украинских граждан. Препараты, которые изъяли у задержанных, применяются в качестве оружия массового поражения и разрабатываются в Соединённых Штатах Америки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения» и «Террористический акт».

Читайте также:

ФСБ задержала 49 лиц, собиравших средства для сирийских боевиков

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Лобне по заданию украинских спецслужб

В Екатеринбурге ФСБ поймала жительницу Лос-Анджелеса, которая собирала деньги для ВСУ
#фсб
#запорожская область
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Степовое – наше»: ВС РФ взяли под контроль очередное село под Авдеевкой — видео
Военкор Коц: ВС РФ освободили село Степовое от ВСУ
27 февраля 2024, 16:13

Фото: iStock/zim286

Подразделения 2-й гвардейской армии группировки «Центр» продолжают прорывать оборону ВСУ на севере от Авдеевки. На этот раз удалось установить контроль нал населенным пунктом Степовое. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Штурмовики 2 армии прорвали оборону противника и освободили н.п. Степовое (Петровское). Под угрозой полного уничтожения остатки всушников сбежали со своих позиций», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время российские военные проводят зачистку освобожденного села и наращивают группировку сил для дальнейшего наступления.

«Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — заключи Коц.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В этот день главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отходе ВСУ из города. Однако, по информации Минобороны РФ, украинские войска начали беспорядочно бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.

Читайте также:

Российские войска освободили населённый пункт Северное на Авдеевском направлении

Шойгу назвал три населенных пункта, которые перешли под контроль ВС РФ

Рогов: Большая часть села Работино перешла в серую зону
#победа
#минобороны рф
#военные
#контроль
#telegram
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф