Военэксперт Литовкин: Запад может передать ВСУ дальнобойные ракеты

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Военный эксперт Виктор Литовкин допустил, что Вооружённые силы Украины могут получить дальнобойные ракеты, которые имеются у таких стран, как Германия, Франция, Великобритания, США, Италия.
При этом, считает эксперт, даже если западные страны и передадут Киеву такие вооружения, на фронте это не окажет украинской стороне помощи, так как у нашей страны есть необходимые технические средства, вооружения и навыки для уничтожения дальнобойных ракет противника.
Ранее стало известно, что боеспособность самых элитных подразделений ВСУ сильно подорвана из-за огромных потерь на линии боевого соприкосновения.
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«Абсолютной защиты не бывает, но 90% того, что они пытаются на нас обрушить мы уничтожаем. Конечно, новые поставки вооружения затруднят наши действия. Но думать, что это приведет к нашему поражению, — это бред», — добавил в беседе с NEWS.ru Литовкин.
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Мелисса Тимофеева