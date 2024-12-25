Военэксперт Матвийчук: массированный удар по Украине стал ответом на теракты

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Массированный ракетный удар по Украине, сообщения о котором появились сегодня утром, 25 декабря, стал ответом России на многочисленные теракты киевского режима. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, обстрел также стал предупреждением для Владимира Зеленского.
«Думаю, это связано с предыдущими действиями ВСУ, с их терактами, которые Украина творила на территории России. Это предупреждение режиму Зеленского перед новогодними праздниками об уязвимости Украины перед нашими ударами», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.Матвийчук также подчеркнул, что массированный ракетный удар — это знак для киевского режима, чтобы тот задумался о будущем страны. Если Зеленский хочет мирного Нового года, добавил он, то ему следует «не рыпаться» минимум до конца новогодних каникул.
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