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Все шаги, предпринимаемые Владимиром Зеленским, ведут к разрушительным последствиям, заявил нардеп украинского парламента Александр Дубинский.
«Так получилось, что все, до чего дотягивается Зеленский, рушится, разваливается и разделяется», — гласит публикация в Telegram-канале.
Дубинский считает, что главная задача населения Украины будет объединиться после отстранения Зеленского от узурпируемой им же власти. Кроме того, необходимо устранить последствия его политики.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он прикрывается военным положением, не давая провести выборы в стране.
Перед этим сообщалось, на что может пойти Украина, если ее не примут в альянс НАТО.
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