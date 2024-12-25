На Украине снова отметили продвижение ВС РФ

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Российской армии осталось меньше десятка километров, чтобы выйти к Днепропетровской области, передает украинский аналитический центр DeepState.
Согласно данным, бойцы ВС РФ продвигаются южней Покровска (Красноармейска). Они находятся от границы с Днепропетровской областью в 7,5 километра. Помимо этого, российские войска наступают севернее населенного пункта Макаровка в районе Великой Новоселки.
Перед этим в Минобороны России докладывали об освобождении от боевиков ВСУ населенного пункта Новый Труд в Донецкой народной республике.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Периодически становится известно об иностранных наемниках в зоне боевых действий.
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Перед этим в Минобороны России докладывали об освобождении от боевиков ВСУ населенного пункта Новый Труд в Донецкой народной республике.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Периодически становится известно об иностранных наемниках в зоне боевых действий.
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Никита Кротов