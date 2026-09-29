Военэксперт назвал четыре условия, способные приблизить капитуляцию Киева
Военный эксперт Юрий Кнутов перечислил четыре обстоятельства, способные, по его оценке, подтолкнуть Киев к капитуляции до весны 2027 года. Ранее такой сценарий допустили аналитики Института изучения войны (ISW).
В беседе с «Газетой.Ru» Кнутов на первое место поставил состояние украинской противовоздушной обороны. По его словам, Украине не хватает средств ПВО для надежной защиты Киева, западных областей и других территорий от ударов.
Второй проблемой эксперт назвал ситуацию в энергетике и риски в отопительный сезон. Он утверждает, что часть жителей крупных городов переезжает в сельскую местность, где можно использовать печное отопление. Остальные, по его словам, запасаются дровами и приобретают печи-буржуйки перед зимой.
Еще одним фактором Кнутов считает сокращение людских ресурсов ВСУ. Он сослался на заявление польского политика Анджея Дуды о потерях Украины на уровне 27 тысяч человек ежемесячно. Для роста численности армии, отметил эксперт, Киеву требуется призывать около 30 тысяч человек в месяц.
Четвертую причину Кнутов связал с положением на фронте. Он заявил, что Россия наращивает применение беспилотников и высокоточных средств поражения, тогда как украинская промышленность, по его мнению, не успевает выпускать необходимое количество дронов. Совокупность этих условий, считает эксперт, может резко осложнить положение Украины в ближайшие месяцы.
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