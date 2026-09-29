Военэксперт назвал четыре условия, способные приблизить капитуляцию Киева

29 сентября 2026, 14:40

Военэксперт Кнутов: четыре фактора могут привести к капитуляции Киева

Фото: iStock/Vadven

Военный эксперт Юрий Кнутов перечислил четыре обстоятельства, способные, по его оценке, подтолкнуть Киев к капитуляции до весны 2027 года. Ранее такой сценарий допустили аналитики Института изучения войны (ISW).