Военэксперт назвал единственный способ остановить обстрелы Белгорода и Брянска
Военэксперт Кнутов: для защиты Белгорода нужно уничтожать установки HIMARS
Военный эксперт Юрий Кнутов считает уничтожение пусковых установок HIMARS самым эффективным способом защиты Белгородской и Брянской областей.
В беседе с «NEWS.ru» Кнутов назвал обнаружение и ликвидацию этих мобильных установок главной целью.
«Единственное средство, которое сейчас показывает свою эффективность, — это уничтожение самих машин. Отслеживание этих машин и их уничтожение — это задача номер один. Отслеживать передвижение самих ракет сложновато. Что касается машин, это тоже сложно: там применяются приёмы маскировки, и перемещение тоже непросто отследить. Но в любом случае упор должен делаться именно на это», — пояснил эксперт.Специалист связал активизацию обстрелов с новыми поставками вооружения от США. Он предполагает, что в них входят ракеты для HIMARS. По мнению Кнутова, это оружие поступает через Польшу, и из-за доставки в контейнерах отследить его сложно.