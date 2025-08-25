Военэксперт назвал российские регионы, которые могут попасть под обстрел американских ракет ERAM

25 августа 2025, 11:25

Военэксперт Кнутов: американские ракеты ERAM могут достигнуть Тулы

Фото: iStock/bpawesome

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил в интервью NEWS.ru, что американские ракеты ERAM, в случае их передачи ВСУ и применения в боевых действиях, способны долететь до Тулы, но не до Москвы.