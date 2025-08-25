Военэксперт назвал российские регионы, которые могут попасть под обстрел американских ракет ERAM
Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил в интервью NEWS.ru, что американские ракеты ERAM, в случае их передачи ВСУ и применения в боевых действиях, способны долететь до Тулы, но не до Москвы.
Кнутов пояснил, что такие крылатые ракеты запускаются с самолётов, причём не менее чем за 100 километров от граници, иначе их могут сбить. Таким образом, до Москвы они не долетят, но Тула и близкие к границе регионы могут попасть под удар.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа официально одобрила масштабные поставки новейших ракет для Украины. Общая стоимость нового пакета военной помощи оценивается в 850 миллионов долларов, при этом основное финансирование берут на себя европейские союзники Киева.
В то же время Пентагон уже несколько месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие, в частности американские ракетные системы ATACMS, для нанесения ударов по территории России, ограничивая их применение.
