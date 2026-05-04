Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до девяти
Число беспилотников, выпущенных Вооруженными силами Украины в сторону Москвы с начала дня, увеличилось до девяти. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
Напомним, один из беспилотников врезался в дом, расположенный в районе Мосфильмовской улицы. По словам градоначальника, никто из людей не пострадал.
Остальные восемь БПЛА сбили на подлете к столице. Собянин отметил, что сотрудники экстренных служб работают на местах падения обломков.
Ранее Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 117 вражеских БПЛА самолетного типа. Целями противника стали 14 регионов страны.
Читайте также: