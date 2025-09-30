«Надо срочно действовать»: Военэксперт объяснил срочную мобилизацию Дании
Матвийчук: власти Дании пытаются убедить людей в угрозе со стороны России
Дания инициировала экстренный призыв резервистов, чтобы создать у населения представление о несуществующей российской угрозе.
По словам военэксперта Анатолия Матвийчука в беседе с NEWS.ru, Копенгаген сознательно нагнетает ощущение кризиса, чтобы оправдать непопулярные внешнеполитические и внутренние решения и сформировать нужный властям нарратив.
Собеседник отметил, что сами военные Дании заявляли об отсутствии каких‑либо БПЛА:
«Я уверен, что ведется информационная операция, которая заставит людей поверить в надвигающуюся угрозу. Угрозу, которой на самом деле нет. (...) И экстренная мобилизация резервистов — это тоже один из пунктов информационной операции. Им нужно заставить людей поверить, что русские идут, и им надо из-за этого срочно действовать», — сказал Матвийчук.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Дании объявили срочный призыв резервистов, мотивировав это участившимися случаями появления неопознанных беспилотников; резервисты должны прибыть к месту службы в кратчайшие сроки.