Военэксперт раскрыл новый способ повышения живучести российских БМП

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Установка динамической защиты (ДЗ) на российские БМП, в том числе БМП-3, повысит живучесть техники на 30%. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Он отметил, что с такой задачей успешно справится ДЗ «Реликт».
Однако до уровня танка даже при установке ДЗ защита БМП не дотянет, отметил эксперт. Матвийчук добавил, что при взрыве экипаж может оглушить, однако он останется жив.
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«Установка динамической защиты «Реликт» — отличная новость. ДЗ заключается в направленном взрыве, разрушающем летящий в БМП снаряд, в том числе бронебойные танковые и ПТУР. Благодаря ДЗ живучесть БМП повысится, предположу, на 30%», — заявил Матвийчук в разговоре с NEWS.ru.
Однако до уровня танка даже при установке ДЗ защита БМП не дотянет, отметил эксперт. Матвийчук добавил, что при взрыве экипаж может оглушить, однако он останется жив.
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Элина Позднякова