Достижения.рф

Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Батайск

Эксперт Дандыкин сравнил тактику ударов ВСУ по РФ с обстрелами Лондона «Фау-2»
Фото: Istock/bbsferrari

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, откуда Вооружённые силы Украины могли направить беспилотники на Батайск.



В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин заявил, что ВСУ запускали БПЛА на Батайск в обход, через Азовское море.

«Скорее всего, Киев сделал Ростовскую область приоритетной целью, где может располагаться штаб Южного военного округа. Чем больше наших успехов на фронте, тем чаще ВСУ будут прибегать к таким пакостям», — сообщил эксперт.
Он провёл параллель между тактикой ВСУ и обстрелами Лондона нацистами с помощью ракет «Фау-2». По мнению Дандыкина, такие удары, которые происходили в Крыму, Новороссийске и Брянской области, представляют собой попытку украинского руководства посеять раздражение и чувство безысходности среди россиян. Военэксперт расценивает эти действия как признак агонии киевского режима.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0