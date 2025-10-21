Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Батайск
Эксперт Дандыкин сравнил тактику ударов ВСУ по РФ с обстрелами Лондона «Фау-2»
Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, откуда Вооружённые силы Украины могли направить беспилотники на Батайск.
В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин заявил, что ВСУ запускали БПЛА на Батайск в обход, через Азовское море.
«Скорее всего, Киев сделал Ростовскую область приоритетной целью, где может располагаться штаб Южного военного округа. Чем больше наших успехов на фронте, тем чаще ВСУ будут прибегать к таким пакостям», — сообщил эксперт.Он провёл параллель между тактикой ВСУ и обстрелами Лондона нацистами с помощью ракет «Фау-2». По мнению Дандыкина, такие удары, которые происходили в Крыму, Новороссийске и Брянской области, представляют собой попытку украинского руководства посеять раздражение и чувство безысходности среди россиян. Военэксперт расценивает эти действия как признак агонии киевского режима.