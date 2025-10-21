Захар Прилепин готовится к возвращению на фронт
Писатель и общественный деятель Захар Прилепин готовится к возвращению на фронт. Об этом пишет RT.
После получения ранения Прилепин прошел медицинскую комиссию и решил подписать новый контракт с Министерством обороны.
6 мая 2023 года в автомобиле, в котором писатель ехал вместе с соратником Александром Шубиным, произошел взрыв в Нижегородской области. В результате происшествия Прилепин получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Следственный комитет квалифицировал случившееся как террористический акт. Общественный деятель долгое время находился в больнице, где ему провели несколько операций.
Читайте также: