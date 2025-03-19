Военэксперт раскрыл, перестанут ли летать над РФ БПЛА ВСУ во время перемирия

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Урегулирование конфликта на Украине является сложным и многогранным вопросом, и на сегодняшний день еще рано говорить о завершающей стадии переговорного процесса. Об этом заявил военный политолог Андрей Кошкин.
«Если я вижу серьёзное движение навстречу двух ядерных держав, это уже попытка разрушить стену непонимания. Вот это главные вопросы. И как следствие — стремление урегулировать конфликт на Украине. Но его урегулировать не так просто», — пояснил Кошкин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он также обратил внимание на недоговороспособность украинской стороны, напомнив, что Киев часто нарушает свои обязательства. Кроме того, Кошкин напомнил, что Россия выдвигает ряд условий, направленные на длительный мир.
При этом эксперт считает, что даже если соглашение о 30-дневном перемирии будет подписано, украинские беспилотники летать над территорией России не перестанут, еще раз напомнив про недоговороспособность Украины.
По словам Кошкина, ситуация по-прежнему остается сложной и решить ее быстро не получится.
Тем временем argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости пишут, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали тему личной встречи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, оба лидера предполагают, что их встреча может состояться в перспективе. Предположительно, это произойдет в Саудовской Аравии.
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