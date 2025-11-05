Боец ВС РФ пережил обстрел семи БПЛА ВСУ подряд — видео
Боец ВС России в зоне спецоперации подвергся атаке сразу семи FPV‑дронов ВСУ. Кадры с места опубликовал Telegram‑канал «Два майора».
На видео показали, как военнослужащий спасается бегством, прикрываясь разросшимся деревом. Дроны падали и взрывались рядом с ним, но мужчина семь раз поднимался и продолжал движение.
«Терминатор 1194 мсп. В общем пережил 7 дронов», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ повредили нефтеперегонные объекты в Ярославской области. Пострадавших нет, ущерб оперативно устранили.