Боец ВС РФ пережил обстрел семи БПЛА ВСУ подряд — видео

05 ноября 2025, 12:13

Безрезультатная атака семи БПЛА ВСУ по бойцу ВС РФ попала на видео

Фото: istockphoto/zim286

Боец ВС России в зоне спецоперации подвергся атаке сразу семи FPV‑дронов ВСУ. Кадры с места опубликовал Telegram‑канал «Два майора».





На видео показали, как военнослужащий спасается бегством, прикрываясь разросшимся деревом. Дроны падали и взрывались рядом с ним, но мужчина семь раз поднимался и продолжал движение.



