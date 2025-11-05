В Кремле высказались о большом интересе СМИ к поездке в «котлы» ВСУ
Журналисты проявляют большой интерес к поездке в так называемые «котлы» Вооружённых сил Украины, которую ранее предложил организовать президент России Владимир Путин.
Об этом сообщил 5 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводят «Известия».
«Интерес очень большой. <...> Большое количество западных журналистов хотело бы туда поехать», — сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что Киев не пускает СМИ в зону боевых действий, чтобы скрыть тяжёлое положение своих войск. По его словам, в настоящий момент поездка невозможна, поскольку «киевский режим полностью такое предложение отверг».
Ранее, 31 октября, Министерство обороны России объясняло причины, по которым Украина запретила въезд прессе к «котлам».