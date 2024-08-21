Военэксперт Живов: одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль

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В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю.
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сказал, что Москва серьезно поработала над усилением своей ПВО, поэтому у Украины не получилось достигнуть поставленных целей.
Идет спланированная, боевая работа против Российской Федерации целой коалицией стран, заявил военкор.
По словам специалиста, главное в том, что они не достигли своих целей. Однако это не означает, что они не будут пытаться снова, в том числе с помощью ракет. Он отметил, что на Украине идея фикс попасть в общественно важное или значимое для Российской Федерации здание или учреждение одной из своих дальнобойных ракет. Эксперт пояснил, что группировке, которая прикрывает Москву, нужно держаться в тонусе, а также наносить ответные удары по местам пуска.
Может быть, России стоит рассмотреть переход на подобную модель ведения боевых действий, предположил эксперт.
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«На мой взгляд, некорректно использовать слово терроризм в ситуации, когда два с половиной года идут полноценные боевые действия Армии Российской Федерации против коалиции армии Украины и западных войск, с использованием всего аппарата космической, спутниковой разведки НАТО. Я не видел ни одного террориста у которого есть спутник. В истории мира нет террористов, которые располагают спутниковой группировкой, поэтому пока мы будем называть это террористическими атаками, мы не будем понимать, что происходит», — пояснил он.
Идет спланированная, боевая работа против Российской Федерации целой коалицией стран, заявил военкор.
«Целей, которых они пытались добиться, они не добились. Москва серьезно поработала над усилением своей ПВО. Цели могли быть разные — акты устрашения, а именно удары по конкретным гражданским объектам или знаковым политическим, или попытка ударить, например, в Московский Кремль, такой случай уже был один раз. Безусловно — это акт терроризма, но не терроризма как такового, а военного терроризма. Неизбирательные удары по различным социально-культурно значимым объектам с целью устрашения противника», — объяснил Живов.
По словам специалиста, главное в том, что они не достигли своих целей. Однако это не означает, что они не будут пытаться снова, в том числе с помощью ракет. Он отметил, что на Украине идея фикс попасть в общественно важное или значимое для Российской Федерации здание или учреждение одной из своих дальнобойных ракет. Эксперт пояснил, что группировке, которая прикрывает Москву, нужно держаться в тонусе, а также наносить ответные удары по местам пуска.
«Вот как Израиль делает. Несмотря на мое нетерпение к политике Израиля, он поступает следующим образом. По нему наносят удар 10 ракетами, сделанными из дерева и пластмассы, а он в ответ пол города бомбами сносит. И каждый следующий раз, когда кто-то наносит удары по Израилю, ему приходится обдумывать стоит ли оно того», — сказал он.
Может быть, России стоит рассмотреть переход на подобную модель ведения боевых действий, предположил эксперт.
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Дарья Осипова