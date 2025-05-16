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Военкэксперт назвал причины потери Украиной ещё одного истребителя F-16

Военэксперт Дандыкин: F-16 продолжат падать от старости и действий ПВО ВС РФ
Фото: iStock/KuntalSaha

Фото: iStock/KuntalSaha

Переданные Украине истребители F-16 производства США отличаются большим стажем. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В ночь на 16 мая ВСУ потеряли очередной F-16 во время отражения воздушной атаки.

«Им там немножко подкрутили болты и гайки. Про французские Mirage пока не слышно. Они примерно такого же пожилого возраста, что и F-16, которые продолжат падать от старости и действий наших систем ПВО», — сказал Дандыкин в беседе с RT.

Он также предположил, что ВСУ могли потерять F-16 Украина из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.

Тем временем стало известно о прекращении работы в РФ над проектом самолета «Байкал». Председатель правления консорциума «АБН Аэро Групп», пилот, инструктор Борис Николаев в интервью Общественной Службе Новостей рассказал, как дальше будут развивать малую авиацию в России.

«Мы сделали ставку только на одну модель легкого самолета, но никак не можем его получить, поэтому и возникает вопрос, а будет ли он вообще? Однако в Минпромторге заявили, что самолет просто продолжают дорабатывать. Страна большая, и на нашу территорию нам нужно много разных моделей самолета», — пояснил Николаев.

По его словам, «Байкал» — это девятиместный моноплан, похожий на Ан-2. Однако на сегодняшний день нет ни самолёта, ни двигателя.

Пилот предположил, что в ближайшее время восстановят и модифицируют советский самолет Ан-2 для местных воздушных перевозок. А уже потом будут появляться новые модели.

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Рассекречены требования, которые РФ предъявит Украине на переговорах в Стамбуле
Политолог Марков: в Стамбуле РФ потребует от Украины признания новых территорий
16 мая 2025, 15:11

Фото: iStock/ ffikretow

На переговорах в Стамбуле РФ потребует от Украины признания новых территорий. Такое предположение выдвинул политолог Сергей Марков.
Со слов Сергея Маркова, позиция Российской Федерации известна. Политолог уверен, что одними из условий Кремля также станут демилитаризация, денацификация и остановка антироссийских репрессий.

«Самое главное — нельзя позволить иметь у себя на границе анти-Россию, контролируемую врагами РФ. Демилитаризация, денацификация, дерусификация Украины — прекращение политических репрессий против русского языка, русской культуры, русской идентичности и православной церкви», — обратил внимание эксперт в беседе с NEWS.ru.

Сергей Марков добавил, что еще Москва обяжет Киев признать новые территории, которые вошли в состав Российской Федерации.

Ранее появились первые кадры со стартовавших переговоров России и Украины в Стамбуле.

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Симпатия к Трампу, сексуальные домогательства, интервью с Путиным: за что на самом деле уволили ведущего Fox News Такера Карлсона
16 мая 2025, 14:34

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Такер Карлсон — один из самых узнаваемых политических комментаторов в США. Его стиль, полный сарказма, провокаций и популистских заявлений, сделал его кумиром для миллионов зрителей. А также — головной болью для руководства Fox News, где он долгое время вёл своё популярное шоу. Подробнее о его жизни расскажет «Радио 1».

Путь к славе: от журналистики до телевидения


Такер Карлсон родился 16 мая 1969 года в Сан-Франциско, в семье журналиста Ричарда Карлсона и скульптора Лизы Макнир. Мать бросила семью, когда Такеру было шесть лет. Мальчик ходил в элитную частную школу La Jolla Country Day School. После смены еще нескольких школ от попал в школу Святого Георгия в Род-Айленде. Там он возглавил дискуссионный клуб. Там же он влюбился в дочку директора Сьюзан Эндрюс. Их брак держится уже более 30 лет. У пары есть четверо детей.

После окончания колледжа Тринити в Коннектикуте он начал карьеру в журналистике, работал в таких изданиях, как The Weekly Standard, Policy Review, Esquire, The New Republic и The New York Times Magazine.

Телевизионная карьера Карлсона стартовала в 1990-х. Однако начинал он с должности фактчекера в консервативной газете Police Review. Он вел передачи на CNN, MSNBC и PBS, однако настоящая популярность пришла к нему на Fox News, где с 2016 года он начал вести собственное шоу — Tucker Carlson Tonight. Программа быстро стала одним из самых рейтинговых вечерних эфиров на американском телевидении.

Идеология Карлсона


В своих эфирах он жёстко критиковал иммиграционную политику, движения за права меньшинств, либеральные элиты, транснациональные корпорации и внешнеполитическую активность США. Он последовательно выступал против поддержки Украины в конфликте с Россией, считая это вмешательством, не имеющим отношения к национальным интересам Америки.

Карлсон также не скрывал симпатии к Дональду Трампу, хотя в частной переписке, попавшей в СМИ, он иногда высказывался о нём резко. Его политическая риторика вызывала как восторг у правоконсервативной аудитории, так и резкую критику со стороны либеральных кругов и журналистского сообщества.

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Скандалы и увольнение с Fox News


В 2023 году Карлсон оказался в центре нескольких крупных скандалов. Самый громкий — судебный процесс между Fox News и компанией Dominion Voting Systems, которая обвинила телеканал в распространении ложной информации о фальсификациях на выборах 2020 года. В ходе разбирательства были обнародованы внутренние переписки сотрудников Fox, включая Карлсона, в которых они сомневались в достоверности распространяемых сюжетов, но продолжали транслировать их в эфир. Это нанесло серьёзный удар по репутации канала.

Параллельно Карлсон оказался объектом внимания из-за обвинений в сексуальных домогательствах и создании токсичной атмосферы на рабочем месте. Хотя напрямую это не связывали с его увольнением, 24 апреля 2023 года Fox News объявил о прекращении сотрудничества с ведущим. Причины официально не раскрывались, но источники в СМИ утверждали, что руководство канала стремилось минимизировать юридические и имиджевые риски.

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Журналист Такер Карлсон призвал к расследованию преступлений Зеленского

Новая платформа — шоу на X (Twitter)*


После увольнения Карлсон быстро перешёл в независимый формат. Он начал выпускать своё шоу на платформе X (бывший Twitter)*, что позволило ему обойти цензуру традиционных СМИ и напрямую говорить со своей аудиторией. Формат сохранился: в центре внимания — политика, международные конфликты, критика либералов.

В выпусках шоу он продолжал озвучивать конспирологические и противоречивые идеи, например, о «замещении» белого населения США, о «лжи» администрации Байдена или «цензуре» в мейнстрим-медиа. Несмотря на неоднозначность содержания, просмотры его выпусков на X исчислялись десятками миллионов.

Интервью с Путиным, Дуровым и визит в Россию


В начале 2024 года Карлсон вновь оказался в центре мирового внимания — он приехал в Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина. Это стало первым большим интервью российского лидера для западной аудитории после начала СВО на Украине. Сам факт разговора вызвал бурную реакцию в США и Европе.

Интервью получило противоречивые оценки. Поддержка Карлсона утверждала, что он «открыл альтернативную точку зрения». Критики обвинили его в том, что он позволил Путину без возражений озвучивать пропагандистские тезисы. Тем не менее, ролик стал вирусным, а Карлсон — снова в центре мирового инфополя.

Такер Карлсон и Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

В апреле мужчина взял интервью у создателя Телеграма Павла Дурова. Предприниматель жаловался на давление извне, цензуру и другие моменты.

​Где сейчас Такер Карлсон


Такер Карлсон остаётся влиятельной фигурой в американской и мировой политике. Его медийная карьера трансформировалась из телешоу на кабельном канале в трансляции на цифровых платформах, но суть осталась прежней: он продолжает представлять точку зрения, которая находит отклик у значительной части американцев — особенно среди сторонников Дональда Трампа и республиканцев. Он не боится вызывать споры, подвергать сомнению официальную повестку и бросать вызов мейнстримным СМИ. А потому, несмотря на увольнение с Fox News, его влияние не ослабевает — напротив, он по-прежнему формирует общественное мнение и политическую повестку дня.

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ВС РФ взяли под контроль Вольное Поле в ДНР
16 мая 2025, 12:55

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Вольное Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря активным и решительным действиям подразделения группировки войск «Восток».

Всего за неделю армия России освободила шесть населённых пунктов.

Также из сводки российского оборонного ведомства следует, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли шесть ударов высокоточным оружием и беспилотниками, в результате чего поражены цеха сборки БПЛА и предприятие, производящее компоненты ракет «Нептун».

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#днр
#минобороны рф
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Таролог предсказал исход переговоров России и Украины в Стамбуле
Таролог Зак: от переговоров РФ и Украины можно ожидать неожиданных соглашений
16 мая 2025, 11:42

Фото: iStock/Diy13

Российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах РФ с Украиной, которые должны пройти 16 мая в Стамбуле.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что если бы переговоры между делегациями России и Украины состоялись вчера, 15 мая, то это было бы более удачно.

«15 мая Луна находилась в знаке Стрельца, что благоволило решению юридических вопросов, особенно связанных с другими странами. А 18-ые лунные сутки, выпавшие на этот день, благоволили успешному решению проблемных вопросов», — сказал он.

Сегодняшний день для переговоров таролог назвал неоднозначным: в 19-ые лунные сутки не рекомендуется проявлять высокую активность в делах и начинать новые дела.

«Благо, что переговоры расцениваются, не как новый процесс, а как продолжение переговоров, начатых ещё в 2022 году. Луна в Козероге носит энергию планеты Сатурн. А Сатурн привык чинить препятствия в делах и привносит излишнюю упертость и категоричность в поведение людей. И даже то, что сам Сатурн сейчас находится в Рыбах, которые смягчают энергию планеты, всё равно не сильно облегчает ситуацию», — объяснил Зак.

Анализ гороскопа России на сегодняшний день, по словам нумеролога, что в переговорных процессах может мешать напряжённый аспект между транзитной Луной и натальным Марсом — он вносит эмоциональную неустойчивость и импульсивность в общение между людьми.

«Но есть и положительный момент: сегодня можно ожидать совсем неожиданных решений и соглашений», — заключил собеседник.

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#украина
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Инфаркт, обвинения в раболепии и критика 9 мая: как лидер «ДДТ» снова оказался в центре скандала
16 мая 2025, 11:07

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук снова оказался в центре общественного резонанса — на этот раз из-за своих высказываний о россиянах, параде Победы и ситуации в стране. Музыкант продолжает открыто выражать свою неоднозначную позицию, что вызывает как волну поддержки, так и шквал критики. Подробнее в материале «Радио 1».

Обвинения в «раболепии»


На недавнем концерте в Берлине Шевчук резко высказался о политическом устройстве России и менталитете граждан.

«Моя Родина — не начальство. Это раболепие, я думаю, пройдет. Надеюсь, мы излечимся от всего происходящего», — заявил он со сцены.
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Музыкант подчеркнул, что его коллектив стремится сохранить человеческое лицо в условиях тотального подчинения и давления.

Эти слова вызвали бурную реакцию. Музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что такими заявлениями артист сам «ставит крест» на своей карьере в России. А глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов даже потребовал проверки Шевчука на иностранное финансирование и возможное признание его иноагентом.

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Критика парада Победы


Ранее Шевчук уже высказывался о 9 Мая, подчеркивая, что военная память не должна превращаться в парадную показуху. По его словам, «война — это не блестящие сапоги, а кровь, грязь и смерть», а лозунги вроде «Можем повторить!» он назвал «бесовщиной». Музыкант напомнил, какой страшной ценой далась победа, и отметил, что настоящих фронтовиков почти не осталось, чтобы напомнить об этом обществу.

Отношение к СВО


Еще в мае 2022 года Шевчук открыто выступил против специальной военной операции. На выступлении в Уфе он заявил, что в конфликте гибнут «молодость России и Украины, старики, женщины и дети». Эти слова стали поводом для административного дела, и в итоге суд оштрафовал артиста на 50 тысяч рублей за «дискредитацию российской армии».

Юрий Шевчук (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Проблемы со здоровьем


Осенью 2023 года стало известно, что Шевчук перенес инфаркт миокарда. Об этом сообщила пресс-служба группы «ДДТ», уточнив, что музыкант проходит курс реабилитации, который завершится к декабрю. В связи с этим были перенесены концерты, в том числе запланированное выступление в Тель-Авиве.

Где сейчас Шевчук


Сегодня группа «ДДТ» не гастролирует по России, но активно выступает за рубежом. Весной 2025 года коллектив отправился в североамериканское турне — концерты прошли в Майами, Нью-Йорке, Торонто, Вашингтоне, Чикаго, Сиэтле, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Летом и осенью группа планирует концерты в Риге, Казахстане, Кишиневе и Стамбуле.

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