Военкэксперт назвал причины потери Украиной ещё одного истребителя F-16

Фото: iStock/KuntalSaha
Переданные Украине истребители F-16 производства США отличаются большим стажем. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В ночь на 16 мая ВСУ потеряли очередной F-16 во время отражения воздушной атаки.
Он также предположил, что ВСУ могли потерять F-16 Украина из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.
Тем временем стало известно о прекращении работы в РФ над проектом самолета «Байкал». Председатель правления консорциума «АБН Аэро Групп», пилот, инструктор Борис Николаев в интервью Общественной Службе Новостей рассказал, как дальше будут развивать малую авиацию в России.
По его словам, «Байкал» — это девятиместный моноплан, похожий на Ан-2. Однако на сегодняшний день нет ни самолёта, ни двигателя.
Пилот предположил, что в ближайшее время восстановят и модифицируют советский самолет Ан-2 для местных воздушных перевозок. А уже потом будут появляться новые модели.
Читайте также:
Истребитель СУ-35С: характеристики, фото, чем отличается от старой версии и сравнение с F-35
Очередной истребитель F/A-18 свалился с авианосца США в Красное море менее чем за месяц
В ВСУ назвали причину потери истребителя Су-27 в небе над Украиной
«Им там немножко подкрутили болты и гайки. Про французские Mirage пока не слышно. Они примерно такого же пожилого возраста, что и F-16, которые продолжат падать от старости и действий наших систем ПВО», — сказал Дандыкин в беседе с RT.
Он также предположил, что ВСУ могли потерять F-16 Украина из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.
Тем временем стало известно о прекращении работы в РФ над проектом самолета «Байкал». Председатель правления консорциума «АБН Аэро Групп», пилот, инструктор Борис Николаев в интервью Общественной Службе Новостей рассказал, как дальше будут развивать малую авиацию в России.
«Мы сделали ставку только на одну модель легкого самолета, но никак не можем его получить, поэтому и возникает вопрос, а будет ли он вообще? Однако в Минпромторге заявили, что самолет просто продолжают дорабатывать. Страна большая, и на нашу территорию нам нужно много разных моделей самолета», — пояснил Николаев.
По его словам, «Байкал» — это девятиместный моноплан, похожий на Ан-2. Однако на сегодняшний день нет ни самолёта, ни двигателя.
Пилот предположил, что в ближайшее время восстановят и модифицируют советский самолет Ан-2 для местных воздушных перевозок. А уже потом будут появляться новые модели.
Читайте также:
Истребитель СУ-35С: характеристики, фото, чем отличается от старой версии и сравнение с F-35
Очередной истребитель F/A-18 свалился с авианосца США в Красное море менее чем за месяц
В ВСУ назвали причину потери истребителя Су-27 в небе над Украиной
Элина Позднякова