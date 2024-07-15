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В условиях ужесточения правил мобилизации в Украине, в очереди в призывные пункты в основном стоят те, кто хочет получить освобождение от участия в боевых действиях. Об этом агентству Reuters сообщил военный комиссар с позывным «Фантомас».
«Насколько мне известно, сейчас большинство очередей составляют люди, которые хотят получить какое-то освобождение», — заявил военком, которого агентство сопровождало во время патрулирования Киева.
По наблюдениям собеседника, украинцы стали менее охотно идти на фронт.
В мае в Украине вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации. Согласно этому закону, наказание за уклонение от службы становится более суровым, а призывной возраст снижается до 25 лет.
Однако, несмотря на эти изменения, средний возраст военнослужащих ВСУ в Харьковской области уже превышает 45 лет. Это говорит о том, что молодые люди не спешат идти на военную службу.
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Мира Полтева