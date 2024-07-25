Военкомы на Украине стали активнее забирать жителей сёл

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Сотрудники военкоматов на Украине стараются активнее задерживать жителей сёл, поскольку у них нет возможности откупиться от мобилизации. Об этом представители пророссийского подполья и сами украинцы рассказали РИА Новости.
Отмечается, что сумма взятки после задержания составляет от двух тысяч долларов. Например, в Харьковской области, чтобы выйти из микроавтобуса сотрудников военкоматов, придётся заплатить указанную выше сумму. Но, чтобы выйти из самого военкомата, придётся отдать уже пять тысяч долларов, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что в настоящее время украинцам крайне тяжело откосить от службы.
Однако иначе с расценками обстоит ситуация в Херсоне. Там требуют уже 10 тысяч долларов.
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Он подчеркнул, что в настоящее время украинцам крайне тяжело откосить от службы.
Однако иначе с расценками обстоит ситуация в Херсоне. Там требуют уже 10 тысяч долларов.
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Анастасия Чинкова