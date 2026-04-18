Военкомы обстреляли автомобиль в Киеве
В Киеве сотрудники военкомата применили оружие во время попытки задержания гражданского водителя. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным обозревателей, инцидент произошёл после того, как два микроавтобуса военкомата заблокировали легковой автомобиль, водитель которого отказался выходить. На опубликованном видео видно, как несколько мужчин в форме ВСУ пытаются разбить стёкла машины, после чего водитель оттолкнул военный транспорт и попытался скрыться.
Один из представителей военкомата в чёрной форме открыл стрельбу из пистолета вдогонку, а затем начал собирать гильзы с дороги. На фоне нехватки личного состава в украинской армии случаи силовой мобилизации вызывают общественный резонанс и фиксируются на многочисленных видео, где сотрудники военкоматов задерживают мужчин, нередко с применением силы и избиений.
Ранее в Одессе подросток поджег микроавтобус ТЦК.
