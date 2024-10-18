Вооруженные силы Украины (ВСУ) переживают тяжелые времена на поле боя, столкнувшись с неблагоприятными погодными условиями, заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«Украинцы надеялись, что распутица остановит наше наступление, но ситуация сложилась иначе. Грязь действительно затрудняет продвижение, но российская армия движется вперед, а для противника наступили черные дни», — отметил Котенок.По его словам, дождь, сильный ветер и мрачная погода мешают украинским солдатам, снижая видимость на поле боя. Он подчеркнул, что погодные условия в данный момент играют на стороне России, и шансы ВСУ на успех стремительно снижаются.
Ранее Котенок сообщал об успехах российских войск в районе населенного пункта Кухаровка и пленении украинских солдат, которые выразили желание получить российское гражданство, отказавшись возвращаться на родину.
До этого сообщалось, что военные эксперты считают, что в ходе боевых действий в Курской области наступает переломный момент. По их мнению, успехи российских войск, наряду с ухудшением погодных условий, начали значительно сказываться на позициях украинской армии.
«Перелом на курском направлении очевиден. Противник испытывает серьезные трудности, особенно с началом сезона непогоды. Однако ВСУ продолжают свои действия, пытаясь дотянуть до выборов президента США, хотя это вряд ли что-то изменит», — отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Эксперт также подчеркнул, что за два месяца боевых действий в Курской области было уничтожено столько солдат противника, что потери сопоставимы с пятью-шестью полноценными бригадами.
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