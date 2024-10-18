Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подтягивать резервы на харьковском направлении.
«Интенсивность боев в самых горячих точках Харьковской области, включая Волчанское и Липцевское направления, продолжается. Тем не менее, ВСУ продолжают подтягивать свои резервы и ротация осуществляется, поскольку у них достаточно большие потери, которые они стараются восполнять», — отметил Ганчев в интервью РИА Новости.Эти действия свидетельствуют о продолжающейся напряженной обстановке в регионе и о том, что украинская сторона предпринимает усилия для поддержания своих боевых возможностей на передовой.
Ранее сообщалось, что Руслан Тагеев, сотрудник районного ТЦК Киевской области, который сдался в плен российским военным, заявил, что оказался на передовой обманом со стороны своего командира. В интервью корреспонденту РИА Новости он рассказал, что командир роты убеждал его и сослуживцев, что они не будут участвовать в боевых действиях.
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