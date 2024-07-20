Военкор Коц: Глава МО РФ Белоусов пообещал укрытия для военных самолётов

Фото: сайт Кремля
Министр обороны РФ Андрей Белоусов накануне, 19 июля, провёл очередную встречу с военными корреспондентами. В числе прочего, он сообщил, что на военных аэродромах будут возведены укрытия для самолётов.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил военкор Александр Коц. Глава Минобороны рассказал журналистам, что график строительства по аэродромам уже составлен и укрытия обязательно будут построены. Ранее военкоры указали, что ВСУ уже неоднократно предпринимали попытки атаковать находящиеся на аэродромах самолёты при помощи ракет. Теперь там будут возведены специализированные бронированные ангары, в которых будут находиться истребители.
На этот раз в ходе разговора с военкорами Белоусов в основном рассказывал, какие меры были приняты после предыдущей встречи. На этот раз был сформирован список из 21 поручения, который позже будет дополняться. По словам Коца, беседа с министром обороны получилась «максимально открытой и откровенной».
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Александр Бойцов